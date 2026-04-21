Poliisi epäilee Kärsämäellä tapahtunutta tulipaloa tahallaan sytytetyksi.
Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä ja havaintoja tulipalosta Kärsämäellä Hanhelantiellä, josta tuli ilmoitus 16. huhtikuuta yöllä kello 3.16.
Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut tallirakennus sekä tallin yhteydessä ollut kesäasunto.
Asiaa koskevat havainnot voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.