Poliisi etsii Somerolla kadonnutta 15-vuotiasta poikaa. Kadonnut poika voi liikkua Etelä-Suomen alueella, kertoo Lounais-Suomen poliisi tiedoteessa.
Kadonnut poika on noin 180 senttiä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on ruskeat hiukset ja sinertävät silmät.
Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.
Poliisi pyytää havaintoja sekä muita mahdollisia tietoja katoamiseen liittyen. Tiedot voi toimittaa Lounais-Suomen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 417 259 (ohjautuu vastaajaan).
Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.