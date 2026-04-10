Poliisi pyytää yleisövihjeitä, koska ryöstöä yrittänyttä ei ole löydetty viranomaisteitse.
Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja miehestä, jota epäillään päivittäistavarakaupan ryöstöyrityksestä Lahdessa viime syyskuussa (2025). Poliisi julkaisi epäillystä kuvan.
Hämeen poliisi kertoo tiedotteessaan, että arviolta 20–30-vuotias mies yritti ryöstää päivittäistavarakaupan teräaseella Heinlammintiellä Lahdessa 13.9.2025. Poliisi kertoo pyytävänsä vihjeitä yleisöltä, koska tunnistamisyritykset viranomaisteitse eivät ole tuottaneet tulosta.
Miehellä oli päällään tekohetkellä tummat vaatteet, värikkäät kengät sekä selässään musta reppu. Teko keskeytyi ja mies ei saanut ryöstösaalista mukaansa. Mies poistui myymälästä Heinlammintien tietä Kyrölän suuntaan.
Tapausta tutkitaan törkeän ryöstön yrityksenä.
Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse Hämeen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen p. 0295 414 222 tai sähköpostitse vihjeet.hame@poliisi.fi.