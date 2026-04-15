Pyöräilijä iski jalankulkijaa teräaseella Oulussa.
Poliisi pyytää havaintoja Oulussa eilen illalla tapahtuneesta tapon yrityksestä.
Polkupyörällä liikkeellä ollut nuorehko mies löi teräaseella takaapäin jalkaisin liikkeellä ollut miestä Oulun Raksilassa Kajaanintien vieressä olevassa puistossa. Tapaus sattui noin kello kahdeksalta illalla.
Lyönti osui uhria ylävartaloon ja siitä aiheutui vertavuotava pistohaava.
Epäilty oli pyöräillyt puistoon Kajaanintien suunnasta ja poistunut välittömästi väkivallanteon jälkeen pyöräillen Ouluhallin suuntaan.
Epäillyn käyttämä polkupyörä oli perinteinen, kapearenkainen miestenpyörä ja hänellä oli päällään tumman beigen värinen takki.
Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja whatsApp viestit 050 305 0132.