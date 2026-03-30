Lapin poliisi pyytää edelleen havaintoja Käsivarren erämaahan kadonneesta miehestä.
Poliisi jatkaa Kilpisjärvellä noin kolme viikkoa sitten kadonneen yli 70-vuotiaan miehen etsintää.
Poliisi pyytää yhä havaintoja miehestä ja on kiinnostunut kaikista tiedoista hiihtovaelluksen lähtöpäivästä alkaen.
Mies lähti vaellukselle Kilpisjärveltä yksin 11. maaliskuuta.
Poliisi pyrkii selvittämään vihjeiden perusteella miehen liikkumista tunturissa ja siten rajaamaan etsintäaluetta.
Mies matkasi poliisin tietojen mukaan Kilpisjärveltä mahdollisesti Haltin suuntaan.
Hänen piti palata Kilpisjärvelle 17. maaliskuuta mennessä.
Miehellä yllään maastoasu
Jutun alussa on poliisin julkaisema kuva miehestä ja hänen käyttämästään ahkiosta.
Miehellä ovat kuitenkin nyt yllään erilaiset vaatteet.
Poliisin mukaan kadonneella oli lähtiessään yllään oletettavasti valkoruskea maastoasu.
Miehellä on vaalea tukka ja parta.
Hän vetää perässään alumiinin väristä ahkiota, jossa on vihreä peite ja jonka perässä on jarru.
Porojärven pilkkijät: Ilmoittautukaa!
Poliisi pyytää silminnäkijähavaintojen lisäksi Porojärvellä 20. maaliskuuta pilkillä olleita ilmoittautumaan.