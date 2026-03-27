Helsingin poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta 12-vuotiaasta pojasta, jonka oletetaan liikkuvan Itä-Helsingissä.
Kadonneen pojan nimi on Rodi. Hän noin 150 senttiä pitkä ja on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Pojalla on ruskeat silmät ja suorat tummat lyhyet hiukset. Hänellä on musta hupullinen toppatakki, jonka selässä on teksti ”SUPPLY” harmaalla värillä.
Poliisi ei epäile, että katoamiseen liittyisi rikosta.
Kaikki tiedot ja havainnot pojasta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kadonneet.helsinki@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 050 562 5433. Numeroon voi lähettää myös WhatsApp-viestejä.