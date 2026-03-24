Kotkan seudulla on kadonnut mies, jota etsivät sekä poliisi että Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.

Poliisi on julkaissut kuvan miehestä, joka katosi maanantaiaamulla kello 7 Kotkan Suulisniemen alueella. Poliisin mukaan mies liikkuu mahdollisesti Kotkan ja Haminan tai Virolahden alueella, mahdollisesti kauempanakin. Poliisi ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa etsivät miestä.

Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja parrakas. Hän on pukeutunut vaaleaan pusakkaan, siniseen pipoon ja farkkuihin. Hän saattaa olla liikkeellä harmaalla sähköpyörällä tai jalan.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätäkeskukseen numeroon 112.