Helsingissä on kadonnut 13-vuotias poika.
Poliisi pyytää vihjeitä Helsingissä kadonneesta 13-vuotiaasta pojasta. Poika on nähty viimeksi 18. huhtikuuta Helsingin Kalasatamassa.
Poika on noin 150 senttiä pitkä ja hänellä on keskipitkät, ruskeat hiukset. Viimeisten tietojen mukaan hänellä on ollut yllään Niken huppari, mustat Niken housut ja mustat Adidaksen sandaalit, joissa on valkoiset raidat.
Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta.
Tavattaessa ilmoitus pyydetään tekemään hätäkeskukseen. Muista havainnoista ja tiedoista voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen: kadonneet.helsinki@poliisi.fi