Ulkomaalaisasioiden määrä yli kolminkertaistui edellisvuodesta.
Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna yli 7 300 kantelua, kertoo oikeusasiamies. Tämä on kaikkien aikojen toiseksi suurin kantelumäärä.
Kanteluiden määrät kasvoivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Eniten kanteluja tehtiin sosiaalihuollosta, josta tehtiin 1 350 kantelua. Toiseksi eniten, vajaat 960, kantelua tehtiin poliisin hallinnonalasta ja kolmanneksi eniten, vajaat 780, terveydenhuollosta.
Ulkomaalaisasioiden määrä yli kolminkertaistui edellisvuodesta. Näistä kanteluista yli puolet koski käsittelyn viivästymistä Maahanmuuttovirastossa.
Oikeusasiamies ratkaisi yhteensä yli 7 000 kantelua ja 53 omaa aloitetta viime vuoden aikana. Lausuntoja annettiin yhteensä 148.
Viime vuosi oli Petri Jääskeläisen viimeinen vuosi oikeusasiamiehenä. Tämän vuoden alussa tehtävässä aloitti Jari Råman.