Uhri piilotettiin kerrostalon kellariin.

Kahta miestä syytetään Seinäjoella lähes kuusi vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn Kai-Pekka Savolaisen murhasta. Asian käsittely alkoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa perjantaina.

Uhri nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuun lopulla vuonna 2020.

Syyttäjän mukaan syytteessä olevat miehet tappoivat uhrin muun muassa kuristamalla ja lyömällä tai potkimalla tätä useita kertoja päähän. Sen jälkeen he piilottivat ruumiin muoviin käärittynä kerrostalon hätäpoistumistunneliin.

Sivullinen löysi ruumiin tunnelista puolisen vuotta myöhemmin.