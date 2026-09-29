Murhamies halusi vapaaksi jo toistamiseen.

Elinkautiseen vankeuteen mies tuomittiin murhasta, joka tapahtui Joensuussa uudenvuodenaattona vuonna 2014.

Tuolloin mies ampui Uzi-konepistoolilla sarjan kohti tuntemaansa miestä. Yhdeksän luotia osui uhriin. Ampumisen jälkeen mies löi vielä elossa ollutta uhriaan useita kertoja konepistoolilla päähän. Lyönnit olivat niin voimakkaita, että aseen runko vääntyi. Ampumisessa haavoittui myös toinen mies.

Uhri oli 42-vuotias United Brotherhood -järjestöön kuulunut mies. Ampuja oli tekoaikaan 34-vuotias.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi miehen vuonna 2014 elinkautiseen vankeuteen murhasta, tapon yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Miehellä oli tilillään myös lukuisia aiempia rikoksia, joista hän oli istunut vankilassa.

Mies haki nyt toista kertaa pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Helsingin hovioikeus hylkäsi ensimmäisen hakemuksen vuonna 2024.

Ulosti Kinder-munan kuoria

Vuoden 2024 hovioikeuden päätöksessä mainittiin tapaus, jossa mies oli perhetapaamisen jälkeen toukokuussa 2017 ulostanut kaksi Kinder-munan kuorta sekä yhden ampullin, joiden sisällä oli 49 kappaletta Subutex-tabletteja, 100 kappaletta dopingaineeksi luokiteltuja tabletteja ja 7 ml Sustalan 250 -valmistetta.

Miehen oli tarkoitus luovuttaa aineet eteenpäin Helsingin vankilassa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen tästä rikoksesta 5 kuukauden vankeuteen.

Tuolloin hovioikeus katsoi päätöksessään, että mies ei ole istunut rangaistustaan riittävästi suhteessa elinkautiseen vankeuteen johtaneiden rikosten laatuun.

Toisen hakemuksen ehdonalaiseen pääsystä mies toimitti Helsingin hovioikeuteen maaliskuussa 2025. Hakemuksessaan mies pyysi päästä ehdonlaiseen vapauteen hänen istuttuaan tuomiotaan 13 vuotta tai että hänet määrätään siitä ajankohdasta määrättyyn koevapauteen.

Hovioikeus ei taaskaan päästänyt mies vapaaksi. Vaikka vapauttamista puolsi muun muassa miehen kouluttautuminen ja perhesuhteet, hovioikeuden mukaan sitä vastaan puhui vankeusaikaiset rikkeet sekä jossain määrin myös se, mitä hänen riskistään syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen on todettu.

– Edellytyksiä päästää Xx (miehen nimi) elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen taikka määrätä vapauttamispäivää myöhempään ajankohtaan ei vielä tässä vaiheessa ole, hovioikeus totesi.