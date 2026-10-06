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Tässä ovat uudet Koko Suomi leipoo -kisaajat | MTV Uutiset



Tässä ovat uudet Koko Suomi leipoo -kisaajat Koko Suomi leipoo -sarjan 11. kauden kisaajat. Julkaistu 06.10.2026 13:33 Silja Välske Suomen parhaan kotileipurin tittelistä kamppaillaan jälleen. Koko Suomi leipoo -kilpailureality jatkuu jo 11. tuotantokauden jaksoin. Maikkarilla 6. lokakuuta alkavalla kaudella 12 kisaajaa tavoittelee Suomen parhaan kotileipurin titteliä. Juontajana nähdään Veronica Verho. Leivontataidetta arvioivat tutut tuomarit: kondiittorimestari-osaamispäällikkö Juliana Hokkanen ja Koko Suomi leipoo -konkari kondiittori Markus Hurskainen. TUTUSTU KAUDEN LEIPUREIHIN: Koko Suomi leipoo -kisaaja Tomi.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy Tomi Roinila, 46, professori, Tampere Uusiutuvan energian parissa työskentelevä professori kuvailee itseään perfektionistiksi, jolle leivonta toimii mainiona pakopaikkana arjen pyörteistä. Tomin vastuulla on perheen juhlien tarjoilut ja erityisesti lasten toivomien teemakakkujen toteuttaminen.

Leivonnaisten lisäksi Tomi suunnittelee ja valmistaa itse leivontatyökaluja omaan käyttöön. Kisaa varten 3D-printteristä on tulostunut muun muassa erilaisia lastoja ja tukielementtejä. Tomilla on kilpailuhenkinen luonne, ja hänellä on pilke silmäkulmassa ja kanssakisaajien kaverillinen halaaminen herkässä.

P.S. Tomin t-paidoista saattaa löytää hänen leivonta- ja miksei elämänfilosofiaansakin.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Emma.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Emma Luomaa, 18, opiskelija, Orimattila

Emma on lukiolainen, joka innostui leipomisesta äidin ja Koko Suomi Leipoo –ohjelman kautta. Hän on jo vuosia odottanut oikeaa hetkeä hakea mukaan, ja vihdoin Emma on teltassa!

Emman vahvuudet ovat makeat leivonnaiset, ja aiemmin haastavana koetut macaronsit hoituvat häneltä nykyisin kuin vettä vaan. Emmalla on loputon oppimisen halu, ja makujen lisäksi hänellä riittää silmää esillepanoon ja koristeluun. Unelmana Emmalla on oma kahvila, jossa hän voisi ilahduttaa ihmisiä leivontataidoillaan.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Tiina-Maria.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Tiina-Maria “Tiitu” Ansio, 35, leikkaussalisairaanhoitaja, Lieto

Tiitu on perheenäiti, jolle leivonta on ihana tapa päästä omaan maailmaan ja ilmaista itseään. Leikkaussalisairaanhoitajana hän on tottunut koviinkin paikkoihin, eikä näin ollen pienestä hätkähdä. Tiitu tekee näyttäviä kakkuja ja kehittelee omia reseptejään. Koristeellisten kakkuluomuksien valmistaminen alkoi siskon babyshowereista, joihin Tiitu aikoinaan uhosi tekevänsä "kaikki tarjoilut”.

Tiitua kiinnostaa kokeilut eri maiden leivonnaisten parissa ja essun taskussa hänellä on pitkä lista, johon kerätään kaikki mahdolliset testattavat leivonnaiset. Kisaan hän lähtee omasta kilpavoimistelutaustastaan ammentaen, hiukset ponnarilla ja pursottimet valmiina!

Koko Suomi leipoo -kisaaja Niki.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Niki Ulmanen, 33, patenttiasiamies, Helsinki

Työ patenttiasiamiehenä vaatii tarkkuutta, joten vastapainoksi Niki kokee leivonnan terapeuttisena ja rentouttavana, sekä keinona osoittaa rakkautta läheisille. Niki tuo telttaan suomalaisista perinteistä poikkeavaa leivontaa, sillä hän inspiroituu monipuolisesti eri maiden keittiöistä. Erityisesti Nikiä kiinnostaa ranskalainen ruokakulttuuri, johon hän ihastui asuessaan Japanissa, missä huippuleipomot ammentavat vaikutteita ranskalaisesta keittiöstä.

Niki rakastaa teknisesti haastavia leivonnaisia, joita tehdessä hän pääsee hyödyntämään oppimiaan leivontatekniikoita.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Pilvi.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Pilvi Holm, 51, kokki, Nakkila

Master Chef Suomi -ohjelman semifinalisti, pullantuoksuinen mummi ja henkilökohtainen avustaja. Lounasravintolan kokkina aiemmin työskennellyt Pilvi haluaa katsoa, mihin hänestä on kotileipurina, ja miten taidot pääsevät esiin legendaarisessa teltassa.

Pilvin erityisosaamista ovat makumaailmojen yhdistely ja gluteenittomalla ruokavaliolla olevan tyttären innoittamana erikoisruokavalioleivonta. “Kiintiö-porilaisella” on sana hallussa, keittiö järjestyksessä ja huumori kukassa.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Jutta.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Jutta Rantanen, 30, yrittäjä, Kouvola

Paikallisvahvistus Jutta on Kouvolan kasvatti, jonka arki pyörii neljän lapsen ja puolison ympärillä maaseudun rauhassa. Jutta toimii yrittäjänä, ja hän onkin perustanut pitkään haaveena olleen oman valokuvausstudion. Jutta työskentelee myös sosiaalisen median parissa ja on kirjoittanut blogia, johon hän on jakanut reseptejään.

Jutan leivonta on luovaa soveltamista, ei niinkään liian tarkkaa reseptien seuraamista. Haasteet eivät Juttaa pelota, vaan hänen sanojensa mukaan silloin joko onnistuu tai oppii – ei epäonnistu. Juttaa inspiroivat sesongissa olevat raaka-aineet ja visuaalisuus sekä itsensä toteuttaminen.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Heidi.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Heidi Somerville, 48, liikunnanopettaja, Rymättylä

“Leivo mitä haluat”, sanoi viikoittain karjalanpiirakoita ja viinereitä pyöräytellyt mummo aikoinaan pienelle Heidille – ja siitä se sitten lähti: syvä rakkaus leivontaan. Liikunnanopettajana työskentelevä Heidi valloittaa leveällä hymyllään ja lämpimällä luonteellaan. Omasta kahvilasta haaveileva Heidi leipoo luomuksia laidasta laitaan ja tykkää haastaa itseään uusilla tekniikoilla.

Opettajaksi Heidi opiskeli Englannissa, ja matkailu kuuluu isosti hänen elämäänsä, sillä sukua asuu ympäri maailmaa. Heidin leivonnassa näkyy inspiroituminen kansainvälisistä herkuista, hollantilaisista sukujuurista sekä Suomen sesongeista. Heidin kokemus tarkoittaa, että hihasta saattaa löytyä pari ässää, joilla leivoksiin ilmestyy aina pientä ekstraa.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Dzmitry.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Dzmitry “Mitja” Paturemski, 28, väitöskirjatutkija, Turku

Tyrnistä väitöskirjaa tekevä Mitja muutti vajaa neljä vuotta sitten Valko-Venäjältä Suomeen opiskellakseen elintarvikekehitystä. Koko Suomi Leipoo on toiminut merkittävässä roolissa Mitjan elämässä ja leivontaharrastuksessa, sillä ohjelman kautta hän on opetellut suomen kieltä ja erityisesti leivontasanastoa.

Mitja leipoo mielellään kansainvälisiä klassikkokakkuja ja leivonnaisia, ja kokee vahvuudekseen myös erityisruokavalioleivonnan. Hän inspiroituu milloin lapsuuden herkuista, milloin hajuvesistä ja arkisista, pienistä havainnoista. Leivonnalla hän haluaa tuoda iloa läheisilleen - lähtihän koko harrastus liikkeelle siitä, kun teini-ikäisen Mitjan äiti ei halunnut materiaa synttärilahjaksi, ja niinpä poika päätti leipoa äidille kakun. Kun keittiössä sujuu, Mitjan tanssimuuveja ei voi estää!

Koko Suomi leipoo -kisaaja Piritta.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Piritta Pennanen, 25, opiskelija, Kuopio

Biolääketieteen opiskelija Piritta elää aktiivista arkea opintojen, hallitus- ja ainejärjestötoiminnan sekä leivonnan keskellä. Hän on antanut itselleen lempinimen ”kääretorttuqueen” ja pyöräyttääkin tortut, kakut ja leivonnaiset käden käänteessä koulun tapahtumiin ja omiin juhliin.

Piritta kokee leivonnan ennen kaikkea käsityönä ja on kiinnostunut erityisesti teknisestä puolesta, sillä siinä voi perehtyä jokaisen työvaiheen tärkeyteen. Piritta on teltan piristysruiske ja hänen oppimisen janonsa on loputon.

Koko Suomi leipoo -kisaaja Eveliina.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Eveliina Salomaa, 38, IT-konsultti, Helsinki

Hiivaleivontaa rakastava Eveliina työskentelee IT-alalla konsulttina, strategina ja työpajojen vetäjänä. Töiden lisäksi Eveliina käy tanssimassa, pitää käsityökerhoa ja järjestää leivontakilpailuja ystäviensä kanssa.

Eveliinan perheessä leipominen on ollut viikoittainen tapa, jota hän pyrkii jatkamaan hektisessä arjessa. Leipomisessa hän tykkää kokeilla uutta ja testata trendejä, eivätkä epäonnistumiset lannista tätä ikuista optimistia.

Eveliina unelmoi omasta majatalosta, jonka yhteydessä toimisi kahvila itse leivotuilla herkuilla. Pienempänä haaveena on ikioma yleiskone!

Koko Suomi leipoo -kisaaja Joonas.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Joonas Kiviranta, 35, diplomi-insinööri, Tampere

Joonas syttyy leivonnassa erityisesti tekniikoista ja kansainvälisistä erikoisleivonnaisista. Reissukokemukset inspiroivat järjestelmällistä leipuria, ja tarkkuutta vaativat luomukset pitävät Joonaksen nöyränä. Joonaksen vapaa-aika kuluu liikunnan parissa ja laatuaikaan perheen kanssa yhdistyy monesti leivonta. Joonas tykkää tehdä eri variaatioita tutuista leipomuksista ja upottaa kätensä taikinaan luodakseen jotain aivan uutta.

Ensisilmäyksellä hyvin asialliselta vaikuttava Joonas hurmaa kaikki huumorillaan, ja hänen keittiötyöskentelyään katsoessa ihan jokainen toivoo olevansa yhtä rauhallinen ja tarkka leipuri. Joonas haluaa myös levittää leivonnan ilosanomaa koko Suomelle, ja vielä jonain päivänä hän onnistuu leipomaan täydellisen panettonen!

Koko Suomi leipoo -kisaaja Taru.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy

Taru Siivonen, 26, myyjä, Ylöjärvi

Taru on täysin hurahtanut erilaisiin teema- ja vintagekakkuihin, mutta myös karjalanpiirakat hoituvat juhlaväelle käden käänteessä. Luomusten näyttävyys on pikkutarkalle Tarulle sydämen asia, ja koristelussa hän haluaakin kehittyä jatkuvasti. Tarun arki pyörii urheilun, töiden ja leivonnan ympärillä, ja teltassa hän haluaa nähdä, mihin omat taidot riittävät poikkeuksellisessa ympäristössä.

Epämukavuusalueella oleminen ei Tarua pelota vaan ennemminkin innostaa. Taru kuvailee itseään tunteelliseksi tyypiksi, joka tykkää toimia spontaanisti. Elämän rankatkin kokemukset kannustavat Tarua näyttämään myös muille, että oman jutun, paikan ja ihmiset voi löytää, vaikka ajatus tuntuisikin joskus kaukaiselta.

Koko Suomi leipoo MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 6.10. klo 20 alkaen. MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.