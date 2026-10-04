Japanissa sijaitsevassa Yhdysvaltain tukikohdassa palvelevaa sotilasta epäillään naisen murhasta, kertoo paikallinen poliisi.
Poliisin mukaan sotilas on otettu kiinni.
Poliisista kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että miehen epäillään tappaneen 39-vuotiaan naisen hotellissa ja varastaneen tämän lompakon.
Epäilty on tiettävästi kiistänyt syyllisyytensä.
Yhdysvaltalaissotilaiden väkivallanteot ovat nostattaneet raivoa Japanin eteläosassa sijaitsevalla Okinawan saarella aikaisemminkin. Strategisesti tärkeällä saarella sijaitsee noin 70 prosenttia Yhdysvaltain sotilastukikohdista Japanissa.