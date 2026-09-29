Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut viisikymppisen miehen elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhasta.
Mies tappoi puolisonsa toukokuussa keittiöveitsellä ja kirveellä, kun tämä oli nukkumassa.
Oikeuden mukaan mies oli harkinnut puolisonsa tappamista ainakin keväästä alkaen parisuhteen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi mies haki verkosta tietoa tappamistavoista ja tuomittavista rangaistuksista.
Oikeuden mukaan pariskunnan lapsi oli kotona teon tapahtuessa.
Mies myönsi tappaneensa vaimonsa, mutta kiisti syytteen murhasta.