Muotijätti Asos vaikuttaa joutuneen hakkeroinnin kohteeksi.
Brittiläisen Asos-muotikaupan sovellus on hakkeroitu, kertovat muun muassa The Independent ja TV4. Tieto perustuu sovelluksesta tulleeseen, hakkeroijien itsensä lähettämään push-ilmoitukseen.
Ilmoitukseen sisältyy tietovuotouhkaus.
– Asosin tietosuojavastaavalle ja IT-osastolle: olemme hyökänneet Snowflake-tietokantaanne. Ottakaa meihin yhteyttä, muuten vuodamme tiedot, push-ilmoituksessa lukee.
Ruotsalaisen SSF:n (Stöldskyddsföreningen) IT-turvallisuusasiantuntija Karl Emil Nikka kertoo TV4:lle, että push-ilmoituksen saaneet henkilöt ovat todella joutuneet hyökkäyksen kohteeksi.
– Toisin kuin sähköpostissa ja tekstiviesteissä, hyökkääjä ei voi lähettää väärennettyjä push-ilmoituksia heidän sovelluksensa kautta, TV4 siteeraa Nikkaa.
Nikka kuvailee hakkereiden yhteydenottotapaa epätavalliseksi.
The Independentin mukaan Asos ei ole tuoreeltaan vastannut asiaa koskeviin kommenttipyyntöihin.
On toistaiseksi epäselvää, monelleko ihmiselle push-ilmoitus on lähtenyt. Asosin mukaan sillä on vuosittain 17 miljoonaa asiakasta yli 150 maassa.