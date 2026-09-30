Rikospaikassa käsitellään Mika Murasen 22-vuotiaana tekemää kolmoismurhaa Kotkassa huhtikuussa 1994. Tapaus on yksi Suomen rikoshistorian kuohuttavimmista.

Haminan varuskunnasta karannut Mika Muranen murhasi kaksi ihmistä jalkajousella ja yhden varuskunnasta varastamallaan rynnäkkökiväärillä.

Lisäksi hän yritti tappaa viisihenkisen Seppälän perheen.

Jorma Seppälä ja Eija Seppälä kertovat Rikospaikan haastattelussa kauhunhetkistään, kun Muranen aamuyön tunteina aloitti tulituksen heidän taloaan kohti. Kotona olivat myös heidän kolme poikaansa.

– Muranen huusi, että käykää vaan riviin siihen. Ammun teidät kaikki, Eija Seppälä muistelee pelottavia tapahtumia.

Muranen ampui kymmeniä laukauksia.

– Seinät olivat reikiä täynnä, Jorma Seppälä sanoo.

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Pitkä etsintä

Muranen oli lähellä jo päästä asuntoon, kun hän teki rynnäkkökiväärin piipulla tilaa takapihan oven rikkoutuneeseen ikkunaan.

– Käsi tuli jo sisäpuolelle oven kahvalle, mutta sain lyötyä tuolilla suoraan Murasen käteen. Se lähti siitä saman tien karkuun, Jorma Seppälä kertoo.

Muranen ei kuitenkaan lopettanut, vaan kiersi talon etupuolelle ja jatkoi tulitusta.

Hänen kolmanneksi uhrikseen joutui Seppälän naapurissa asunut mies, jonka kylmäverisen murhan Jorma Seppälä näki talonsa ikkunasta.

Tämän jälkeen Muranen pakeni paikalta koiransa kanssa lähiseudun metsiin.

Kolmoismurhaajaa jahdattiin toista vuorokautta ennen kuin poliisi sai hänet lopulta kiinni.

Muranen tuomittiin kolmesta murhasta ja lukuisista muista rikoksista elinkautiseen vankeuteen. Hän istui rangaistustaan 20 vuotta ja vapautui vuonna 2014.

Katso illan Rikospaikasta juttu siitä, miten Mika Muranen piti Seppälän lapsiperhettä kauhun vallassa.

Rikospaikka MTV Katsomossa keskiviikkoisin kello 19 alkaen ja MTV3-kanavalla kello 22.35.