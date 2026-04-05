Leijonakuningas-elokuvan avauskappaleen yksi tekijöistä on haastanut koomikon oikeuteen kappaleen sanojen vääristelystä.
“Nants’ingonyama bagithi Baba, Hay! baba, sizongqob.”
Näin alkoi Leijonakuningas-elokuvan aloituskappale Elämän tie. Nyt sen käännöksestä on noussut 27 miljoonan dollarin riita, kertoo muun muassa The Guardian.
Lebo M:nä tunnettu, arvostettu eteläafrikkalainen säveltäjä Lebohang Morake sävelsi, sanoitti ja esitti kappaleen zulun- ja xhosan-kielisen alkuosan.
Disneyn käännöksen mukaan sanat menevät näin:
“Kunnia kuninkaalle, me kaikki kumarramme kuninkaan edessä. Sinun kauttasi me nousemme voittoon.”
Viraaliksi nousseissa videoissa zimbabwelainen koomikko Learnmore Jonasi, oikealta nimeltään Learnmore Mwanyenyeka, on väittänyt, että kappaleen sanat tarkoittavat jotain aivan muuta.
Hänen mukaansa sanat menevät näin: Katso, tuolla on leijona. Voi herranen aika.
Jos yllä oleva linkki ei toimi, voit katsoa Jonasin selityksen kappaleen sanojen merkityksestä