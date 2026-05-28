Hietaniemen hautausmaalla kaatui suuri koivu tänään iltapäivällä.
Suuren puun kaatuminne aiheutti tuhoa tänään Hietaniemen hautausmaalla noin yhdeltä iltapäivällä.
Puun kaatumisen MTV:lle vahvistaa Hietaniemen hautausmaan ylipuutarhuri Marja Varjoniemi.
Kyse on suuremmasta koivusta hautausmaan uudella alueella Tyhjä syli -muistelupaikan yläpuolella.
MTV Uutisten saaman kuvan perusteella suurikokoinen koivu aiheutti vahinkoa useammalle hautakivelle. Koivu kaatui kokonaisena juuria myöten.
Koivun juuret kaatoivat useita hautakiviä puun kaatuessa.
Ylipuutarhuri Varjoniemi toteaa, että ensitietojen perusteella vakavammilta vahingoilta, kuten henkilövahingoilta on vältytty.
– Selvittely ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Sitten päästään näkemään, minkälaista vahinkoa on syntynyt, Varjoniemi toteaa.
"Säikähdyttävä kokemus"
Helsinkiläinen Ilari oli päivittäisellä koirakävelyllään hautausmaalla, kun koivu kaatui hänen viereensä.
– Säikähdyttävä kokemus. Ensin kuului rätinää, kun juurakko rasahteli poikki ja kaatoi hautakiviä. Sitten kuului humpsahdus. Onneksi suuri puu kaatuu hitaasti, niin ehti siirtyä kauemmaksi, noin 5 metrin päähän.