Ilmeet Toyotan pilttuussa olivat paljonpuhuvia, kun Oliver Solberg ajoi dramaattisesti ulos rallin MM-sarjan päätöskilpailun viimeisillä metreillä sunnuntaina.
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Solberg oli noin 250 metrin päässä maailmanmestaruudesta, kunnes hänen autonsa suistui tieltä. Ruotsalaiskuski oli näin Power Stagen kahdeksas ja mestaruus meni Elfyn Evansin nimiin.
Video Toyota-johdon ja etenkin urheilutoimenjohtaja Kaj Lindströmin reaktiosta Solbergin dramaattiseen ulosajoon on huvittanut sosiaalisessa mediassa.
Lindström tiesi heti, että klipistä tulee "valitettavasti" viraali.
– Veikkaan, että kuulen siitä aika pitkään. Ei siinä mitään, uusi Tonnin seteli kelpaa, naurahtaa Lindström viitaten Kummelin kuuluisaan sketsiin.
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Lindström kuvaili Power Stagen loppuhuipennusta käsittämättömäksi.
– Itse mietin, että rantatielle kun tulee, niin kaikki ongelmat olisi jo selätetty. Sen kun ajaa vain maaliin. Mutta se ei ole ohi ennen maalia.