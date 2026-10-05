Levottomuudet ovat johtaneet tuhansiin pidätyksiin ja kymmenien koulurakennusten vahingoittumiseen.

Jopa 500 koulua eri puolilla Ranskaa on maanantaina osittain tai kokonaan suljettuna viime päivien opiskelijamielenosoitusten ja mellakkapoliisin välisten yhteenottojen vuoksi, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Ranskan opetusministeri Édouard Geffrayn mukaan opetus keskeytetään turvallisuussyistä kokonaan tai osittain noin 400–500 lukiossa. Geffrayn mukaan mielenosoitusten alkamisen jälkeen 24 koulua on poltettu tai vandalisoitu.

Viime viikolla Pariisissa alkaneet opiskelijaprotestit ovat levinneet myös muihin kaupunkeihin, kuten Marseilleen, Nantesiin ja Montpellieriin.

Mielenosoittajat arvostelevat muun muassa opettajapulaa, liian suuria luokkakokoja sekä rapistuneita koulurakennuksia.

Ranskan oikeusministeri Gérald Darmaninin mukaan protestit olivat perjantaihin mennessä vaikuttaneet tavalla tai toisella 735:een maan noin 3 700 koulusta.

Geffrayn mukaan levottomuuksissa on loukkaantunut 78 opetusalan työntekijää.

Maan sisäministeri Laurent Nuñezin mukaan perjantaina pidätettiin 1 747 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan protestien alkamisen jälkeen on pidätetty yhteensä yli 5 000 ihmistä, joista noin 85 prosenttia on alaikäisiä. Mielenosoitusten järjestäjät ovat kehottaneet jatkamaan protesteja.

Heidän mukaansa hallitus ei ole esittänyt riittäviä konkreettisia toimia koulutuksen ongelmien ratkaisemiseksi.