Tubettaja Jaakko Parkkali ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat jaksossa jiven. Sen taustakappaleena kuultiin Stevie Wonderin ja Ariana Granden kappale Faith.

Jukka Haapalainen pudotuksesta: "Yleisö ja me olimme samaa mieltä"

– Nyt pitäisi kyllä Jaakon löytää jäntevyyttä ja tarkkuutta. On teissä kyllä jotain sellaista keskinäistä seksiä, Uotinen täräytti lopuksi.