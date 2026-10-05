Jaakko Parkkali ja Kastanja Rauhala ammensivat inspiraationsa esitykseensä salatusta rakkaudesta.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Tubettaja Jaakko Parkkali ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat jaksossa jiven. Sen taustakappaleena kuultiin Stevie Wonderin ja Ariana Granden kappale Faith.
Heidän esitys kertoi salaisesta rakkaudesta.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Alku lähti tosi lupaavasti liikkeelle. Sitten tapahtui jotakin kummallista. Se ei mennyt ihan niin kuin oli suunniteltu, Jukka Haapalainen sanoi.
– Valitettavasti jive ei päässyt ihan vaaditetulle tasolle, Hallberg sanoi.