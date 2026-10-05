Testaa Hanna Sumarin helppo ruusukaaliohje.

Kerroimme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla aiemmin ruusukaalien olevan nyt sesongissa. Tämä näppärä ja edullinen pikaruoka sopii keittiössä moneen.

MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari jakoi syksyllä 2024 Instagram-tilillään paljon kysytyn ruusukaaliohjeen. Alun perin ohje on julkaistu Sumarin keittokirjassa Pienet suuret reseptit (Readme 2014).

Jumalattaren ruusukaalit

Sumari itse kutsuu tätä helppoa ohjetta nimellä jumalattaren ruusukaalit.

– Jumalattaren ruusukaalit – herkullinen terveyspommi! Sumari kommentoi MTV Uutisille.

Hän muistuttaa, että ruusukaalit sisältävät paljon C-, K- ja F-vitamiineja sekä kuitua. Ohjeessa käytetään myös cashewpähkinöitä, joilla on omat terveyshyötynsä.

– Mutta parasta tässä on maku ja helppous!

Nappaa resepti: Hanna Sumarin jumalattaren ruusukaalit

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2024.