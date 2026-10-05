Viikko alkaa varsin tuulisena. Pohjoisessa voi olla edessä myös lumisateita.

Lännestä lähestyvä matalapaine tekee alkaneen viikon säästä melko sateisen. Maanantaiaamupäivän aikana vettä tulee etenkin maan lounaisosassa, mutta sadealueet liikkuvat hiljalleen kohti itää.

– Alkuviikosta tulee hyvin tuulinen ja kyllä tuo koko viikko näyttää aika tuuliselta, toteaa MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela.

Lämpötila pysyttelee maanantaina suuressa osassa maata 10 ja 15 asteen välillä. Tuuli voimistuu päivän edetessä ja iltaan mennessä se on kohtalaista ja puuskaista koko maassa.

Ruotsin päältä saapuu illan aikana useita sadealueita, jotka leviävät ensin Lappiin ja yöllä aina Keski- ja Etelä-Suomeen saakka. Matalapaineen siirtyessä Pohjois-Suomen päälle tuuli kääntyy länteen.

– Tiistaina iltapäivällä kaikkein voimakkaimmat puuskat ovat tämän hetken ennusteen valossa osumassa läntiseen osaan maata ja siellä tuulen nopeus voi puskissa olla paikoitellen jopa yli 20 metriä sekunnissa.

Ensilumi pohjoiseen?

Mahdollisista tuulivahingoista huolimatta tiistaipäivästä on tulossa selvästi maanantaita aurinkoisempi. Vielä keskiviikkonakin sää jatkuu varsin tuulisena, mutta myös monin paikoin poutaisena ja aurinkoisena.

Sää onkin keskiviikkona lähes koko maassa selkeä tai puolipilvinen, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin esiintyä maan keskivaiheilla. Pohjoisessa päivälämpötila saattaa jäädä paikoin vain muutamaan lämpöasteeseen.

– Tässä vaiheessa jo niiden ensimmäisten lumisateiden mahdollisuuskin kasvaa. Etenkin Kilpisjärven seudulla voi tulla lumikuuroja viikon kuluessa, Koskela huomauttaa.

