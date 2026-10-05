Hämähäkit ja hyönteiset tuntevat tutkimusten mukaan kipua, oppivat toisiltaan ja jopa leikkivät lajitovereidensa kanssa.
Hyönteisiä ja hämähäkkejä on maapallolla enemmän kuin mitään muita eläinlajeja, ja me ihmiset kohtaamme niitä kaikkialla arjessamme jatkuvasti.
Koska niitä on niin paljon ja jotkin niistä ovat aivan olemattoman pieniä, niitä ei osata kohdella yksilöinä, jotka voivat olla myös tuntevia olentoja.
Moni pelkää tai kammoaa hämähäkkejä mutta auttaisiko tieto siitä, että ne voivat olla leikkisiä olentoja?Shutterstock
Niiden tuntoisuudesta on kuitenkin saatu uutta tutkimusnäyttöä viime vuosina. Nykytietämyksen mukaan on jopa todennäköistä, että hyönteisillä on tunteet ja ne kokevat kipua, muistuttaa Suomen eläinsuojeluyhdistys tiedotteessaan.
Sellaista hyönteislajia, joka ei osoittaisi minkäänlaisia merkkejä kivun tuntemisesta, ei ole SEY:n mukaan löydetty.
Joidenkin hyönteisten on havaittu myös leikkivän, pelkäävän ja oppivan asioita muilta hyönteisiltä.
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Lapset voivat periä pelon vanhemmiltaan
Suomen eläinsuojeluyhdistyksen nuorisotoiminnan koordinaattori Venla Jusslin ja viestintäpäällikkö Maria Eiskop tähdentävät, että hyönteisiä ja hämähäkkejä tulisi kohdella yhtä hyvin kuin kaikkia muitakin eläimiä.
Myös lapset pitäisi opettaa suhtautumaan hyönteisiin mieluummin uteliaasti ja varovasti kuin välinpitämättömästi ja julmasti. Kun lapsi oppii, miten eläin elää ja mistä sen käyttäytyminen johtuu, pelkokin voi muuttua kiinnostukseksi.
Toisaalta monet aikuisetkin tuntevat pelkoa ja inhoa hyönteisiä ja hämähäkkejä kohtaan.
–Jos vanhemmat pelkäävät ja säikkyvät vaikka hämähäkkejä, se siirtyy tosi helposti lapsille. Uskon, että luonnostaan ilman muiden vaikutusta ne eivät olisi niin pelottavia, Eiskop kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.
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Luontokato uhkaa myös ötököitä
Venla Jusslin muistuttaa, että hyönteisistä ja hämähäkeistä pitäisi olla kiinnostunut siksikin, että niiden määrä vähenee uhkaavaa tahtia.
– Kaikkien niiden määrä on ihan globaalisti ja meillä Suomessakin vähentynyt merkittävästi. Asiaan vaikuttavat torjunta-aineet mutta myös ilmastonmuutos. Elinympäristöt ja erityisesti perinneympäristöt, joissa etenkin perhoset viihtyvät, rajautuvat jatkuvasti.
Tällä viikolla vietetään Eläinten viikkoa. Teemaviikon ydinviesti on tänä vuonna se, että jokainen eläin on tärkeä, eivät vain söpöt ja tutut eläimet. Eläinten viikkoa on vietetty Suomessa SEYn aloitteesta vuodesta 1959 lähtien.
Katso jutun alussa olevalta videolta, miten hyvin Huomenta Suomen juontaja Lorenz Backman tunnistaa hämähäkit ja hyönteiset.
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