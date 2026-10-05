TTK:n sunnuntain jaksossa nähtiin kauden neljäs pudotus, kun Jani Halme ja Claudia Ketonen putosivat. Jukka Haapalainen kommentoi iltaa.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan sunnuntain jaksossa nähtiin kauden neljäs pudotus, kun toimittaja Jani Halme ja tähtiopettaja Claudia Ketonen joutuivat kotimatkalle.

Jännittävän lähetyksen päätteeksi tuomariston puheenjohtaja Jukka Haapalainen saapui summaamaan illan suoritukset MTV Uutisten haastatteluun.

– Nyt yleisö ja me olimme samaa mieltä putoajasta tällä kertaa, mutta miten riemastuttava esitys tänään kuitenkin heiltä. Kiva, että näkyi sitä kehitystä ja se mitä Jani toi tähän upeasti tähän koko ohjelmaan oli se valtava positiivinen suhtautuminen ja paneutuminen.

– Hän selkeästi kuluttaa aikaa siihen harjoittelemiseen ja yrittää parhaansa ja se on just se minkä takia me – kuten alussa sanoin tänään – otamme jokaisen heistä aina rakkaudella vastaan ja avoimin mielin ja avoimin silmin ilman ennakkoasetelmia. Kaikkien ei tarvitse olla aina täydellisesti kunnossa ja tanssijoina täydellisiä, vaan koko Tanssi Tähtien Kanssa ‑ohjelman juttuhan on nimenomaan sitä, että monen erityyppiset ihmiset pystyvät siihen osallistumaan ja varmasti voivat myös kannustaa katsojia ottamaan tanssista kiinni ja lähtemään kokeilemaan sitä.