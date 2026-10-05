Saudi-Arabian halki kulkevan strategisen öljyputken kerrotaan vaurioituneen iskussa Riadin itäpuolella. Reutersin lähteen mukaan öljykuljetukset jatkuvat normaalisti.
Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä, kertoi maan energiasektorilla työskentelevä lähde uutistoimisto AFP:lle.
Lähteen mukaan putkeen osui sunnuntaina Riadin itäpuolella isku, joka aiheutti huomattavia vahinkoja.
Uutistoimisto Reuters kertoi kuitenkin myöhemmin maanantaina lähteisiinsä vedoten, että öljynkuljetukset putken kautta jatkuvat normaalisti.
Reutersin lähteen mukaan kuljetuksia ei ole keskeytetty, vaikka Saudi-Arabian ja Jemenin huthikapinallisten väliset vihollisuudet ovat jatkuneet.
Analytiikkayhtiö Kpler kertoi viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön sen jälkeen, kun siihen aiemmin kohdistunut isku oli keskeyttänyt liikenteen.
Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormuzinsalmelle, jota Iran väittää edelleen hallinnoivansa.