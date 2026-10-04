Toyotan ruotsalaiskuski Oliver Solberg ajoi dramaattisesti ulos rallin MM-sarjan päätöskilpailun viimeisillä metreillä.
Solberg oli vain muutaman sadan metrin päässä maailmanmestaruudesta, mutta muutamaa käännöstä ennen maalia hän ajoi ulos tieltä.
Lue myös: Elfyn Evans on rallin maailmanmestari! Uskomaton loppuratkaisu Sardiniassa
Tämän myötä hän jäi Power Stagella lopulta kahdeksanneksi, joten maailmanmestaruus lipesi sittenkin käsistä Elfyn Evansille.
Solbergin isä rallilegenda Petter Solberg ja Toyotan johtoporras eivät olleet uskoa silmiään. Katso heidän dramaattinen reaktionsa Solbergin ulosajoon pääkuvan videolta.