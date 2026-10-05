Viranomaisten mukaan vuotaneisiin tietoihin kuuluu muun muassa nimiä, osoitteita ja henkilötunnuksia.
Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset.
Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia.
Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset.
Tanskan väkiluku on noin kuusi miljoonaa, mutta maan henkilötunnusjärjestelmään on rekisteröity noin 11 miljoonaa ihmistä.
Rekisteriin sisältyvät myös kuolleet ja ulkomaille muuttaneet tanskalaiset.
Tanskalaislehti DR:n mukaan vastaavanlainen tapaus paljastui vajaat kaksi vuotta sitten.
Tuolloin Kööpenhaminan kaupungin palveluksessa ollut avustaja käytti työssään saamaansa laillista pääsyä rekisteriin hankkiakseen tietoja rikollisjärjestöille.
Kyse ei tuolloin ollut yhtä laajasta tietomäärästä kuin nyt, mutta opiskelija-avustaja tuomittiin teoistaan vankeuteen.