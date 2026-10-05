Israelin ja Palestiinan välisen kahden valtion mallin suurin este on Israelin vastustus, sanoo tutkija. Malli on edelleen selkein ehdotus sodan ratkaisemiseksi.

Helsingin yliopiston tutkijan Timo R. Stewartin mukaan Israelin ja Palestiinan valtioihin perustuvan kahden valtion mallin suurin este on Israelin vastustus.

Stewart on erikoistunut tutkijana Israelin ja Palestiinan konfliktiin, Yhdysvaltojen ja Euroopan Lähi-idän-politiikkaan sekä uskonnolliseen nationalismiin.

– Yksi valtio on jo olemassa, se on Israel. Toinen valtio, Palestiina, ei ole olemassa siksi, että Israel miehittää Palestiinaa eikä salli Palestiinan itsenäistymistä, Stewart sanoi Huomenta Suomessa.

Stewartin mukaan kansainvälisesti laajasti tuettu kahden valtion malli on edelleen selkein ehdotus sodan ratkaisemiseksi, mutta sen edistäminen on pysähtynyt.

– Se perusratkaisu ei ole pitkään aikaan ollut pöydällä edes, ja syy on se, että Israel ei halua niin, sanoo Stewart.

Suomen virallinen linja Israelin ja Palestiinan konfliktiin on ollut jo pitkään kahden valtion ratkaisun tukeminen.

Stewartin mukaan Palestiinan vapautusjärjestö PLO sitoutui kahden valtion malliin jo vuosikymmeniä sitten eikä ole luopunut linjauksestaan. Hamas puolestaan ei ole koskaan sitoutunut malliin.

Tutkijan mukaan kahden valtion ratkaisu on edelleen kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite, vaikka myös muita vaihtoehtoja on esitetty. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset federaatiomallit tai yhden valtion ratkaisu, jossa kaikilla on tasavertainen kansallisuus ja mahdollisuus äänestää samoissa vaaleissa.

Stewart arvioi myös, ettei Israelin tavoite Hamasin hävittämisestä ole realistinen.

– Eihän tällaista ideologiaa voi tappaa ihmisten mielistä tappamatta kaikkia ihmisiä. Se ei ole realistinen tavoite.

Huomenta Suomen haastattelussa Stewart käsitteli myös Gazan sotaan liittyvää uhriutumisen dynamiikkaa sekä syitä siihen, miksi sota herättää Suomessa voimakkaita tunteita. Katso koko keskustelu jutun alusta.

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