Pääministeri ilmoitti maanantaina ennenaikaisista vaaleista ja myönsi samalla hallituksensa epäonnistumisia.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sanchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina.
Espanjalaislehti el Paisin mukaan Sanchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
Kahdeksan vuotta vallassa ollut Sanchez hajotti maan parlamentin yhdeksän kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti.
Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa.