Lauri Markkanen oli heti iskussa, kun hänen edustamansa Utah Jazz aloitti harjoituspelinsä voitolla Denver Nuggetsia vastaan.
Jazz voitti Nuggetsin vieraissa lukemin 109–97. Markkanen pussitti 17 pistettä, kun peliaikaa herui 16 minuuttia.
Markkanen upotti kaikki neljä vapaaheittoaan ja seitsemästä kolmen pisteen heitostaan kolme. Hän nappasi myös kaksi levypalloa.
Suomalaistähden jälkeen parhaat pisteet heittivät Jazzin Keyonte George (15) ja Blake Hinson (14).
Denverin serbitähti Nikola Jokic pussitti kolme pistettä pelattuaan 15 minuuttia. Hän kuitenkin vastasi ottelun näyttävimmästä syötöstä.
Utah aloittaa NBA-kautensa Tuomas Iisalon luotsaaman Memphis Grizzliesin vieraana 22. lokakuuta. Alkava kausi on Markkasen viides Jazzin paidassa.