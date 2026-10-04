Rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb, 52, antoi tukensa dramaattisella tavalla ulos ajaneelle Oliver Solbergilta.
Upeasti Sardinian MM-rallissa 21 pisteen takamatkalta aina maailmanmestaruuteen kiinni ajaneen Solbergin haaveet MM-tittelistä murenivat katkeralla tavalla ulosajoon noin 250 ennen maaliviivaa.
Ennen päätöskisaa Solbergin mestaruusmahdollisuuksia pidettiin todella pieninä, mutta niin vain hämmästyttävää vauhtiakin viikonlopun aikana pitänyt Solberg nousi vastoin odotuksia mestaruustaisteluun.
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Vaikka mestaruus mureni tällä kertaa ajovirheeseen, sai Solberg tukea todelliselta rallilegendalta. Yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb antoi Instagram-tilillään ruotsalaiselle.
– Älä kadu mitään Oliver. Hienoa työtä, että annoit kaikkesi tuolla tavalla, Loeb kirjoittaa Instagram-tarinassaan.