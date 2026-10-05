Arttu Wiskari oli mukana Tähdet, tähdet -ohjelmassa vuonna 2016.
Vuonna 2016 MTV3-kanavalla jännitettiin Tähdet, Tähdet -sarjan kolmannen kaudeen käänteitä.
Mukana kaudella olivat Evelina, Antti Ketonen, Mikko Alatalo, Arttu Wiskari, Pete Parkkonen, Eini, Johanna Försti, Essi Luttinen ja Benjamin.
Tähdet, tähdet -sarjan kolmannella kaudella olivat mukana Johanna Försti, Pete Parkkonen, Arttu Wiskari, Mikko Alatalo, Essi Luttinen, Evelina, Antti Ketonen, Eini ja Benjamin.
Wiskari yllätti seuraajansa jakamalla Instagram-tilillään otoksen sarjan kulisseista vuosien takaa.
– Tasan kymmenen vuotta sitten. Kuka muistaa kun oltiin tällä porukalla mukana Tähdet, tähdet -ohjelmassa? hän kirjoittaa.
Benjamin, Parkkonen ja Ketonen kiirehtivät kommentoimaan otosta..
– Meitsillä on tupee, Ketonen kirjoittaa nauru-emojin kera.