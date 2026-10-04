Rallin yksinkertainen maailmanmestari ja Oliver Solbergin isä Petter Solberg musertui poikansa ulosajosta.

Oliver Solberg, 25, oli vain noin 250 metrin päässä maailmanmestaruudesta, mutta viime hetken ulosajo murskasi ruotsalaisen haaveet.

On sanomattakin selvää, että ulosajo oli Solbergille raju paikka. Murtunut kuski hakeutui ulosajonsa jälkeen vanhempiensa lohdulliseen syleilyyn.

– Merkitsee todella paljon, että he ovat täällä. Se oli todella vaikeaa ja kivuliasta nähdä heidät. Mutta samaan aikaan se auttoi. Sydämeni särkyi, Solberg kertoo VG:lle.

Isä Solbergin ensireaktio poikansa ulosajoon tallentui tv-lähetykseen. Nähdessään poikansa Solberg kertoo puhjenneensa itkuun.

– Minä olin kyynelissä. Itkin ja itkin. Me kaikki heittäydyimme toistemme syleilyyn. Kaikki itkivät. Kartanlukija myös, isä Solberg kuvailee jälleennäkemistä.