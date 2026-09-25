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Nainen raiskattiin ja heitettiin 24 metriä syvään kaivoskuiluun | MTV Uutiset

Nainen raiskattiin ja heitettiin 24 metriä syvään kaivoskuiluun – selvisi hengissä: "Minussa heräsi kostonhalu" MTV Katsomossa julkaistussa ruotsalaisdokumentissa käydään läpi yhtä Ruotsin puhutuinta väkivaltarikosta. TV4 Julkaistu 25.09.2026 05:00 Kitta Kohonen Kauhun tunnit -dokumentissa seurataan yhtä Ruotsin eniten huomiota saanutta väkivaltarikosta. Nuori nainen makasi kaivoskuilun pohjalla 31 tuntia ja 20 minuuttia. Kuulusteluissa hän kuvaili kokemaansa kauhuelokuvaksi, josta päätti selvitä hengissä. Ruotsalaisen Jonas Hallin harrastuksena on kierrellä katsomassa vanhoja hylättyjä paikkoja. Huhtikuussa vuonna 2022 hän etsi kahden poikansa kanssa vanhaa kaivoskylää. Hallin oli lukenut lehdestä, että kaivoskylä sijaitsee Keski-Ruotsissa jossain Norbergin ja Avestan välillä. – Puolivälissä käännyimme maantieltä hiekkatielle, joka kulki omakotitaloalueiden ja maatilan ohi. Siitä käännyimme vielä melko umpeenkasvaneelle metsätielle, Hallin kertoo tapahtumien kulusta Aftonbladetille. – Harhailimme aika pitkään, eikä homma enää huvittanut lapsia. Ajattelin kuitenkin, että kun kerran olimme siellä, voisimme jatkaa vielä hetken. Kauhun tunnit Vakavasti loukkaantunut nainen löytyy 24 metriä syvän kuilun pohjalta – elossa. Dokumentti kertoo yhdestä Ruotsin järkyttävimmistä rikostapauksista. 17:39

Dokumentti on katseltavissa maksuttomilla MTV Katsomo-tunnuksilla.

Joku huutaa apua

Hallin pysäköi auton, ja kolmikko lähti kävelemään metsään. Pian he tulivat noin 24 metriä syvän kaivoskuilun luo.

Jonas Hallin meni kuilun reunalle ja katsoi alas. Häntä huimasi. Mies perääntyi ja kiersi lasten kanssa kuilun ympäri. Silloin pojat sanoivat, että kuulosti siltä kuin joku huutaisi kuilun pohjalla.

Hallin meni uudelleen lähemmäs ja kuuli itsekin jonkun huutavan englanniksi: "Help!"

– Huusin takaisin ja sain vastauksen. Ensin ajattelin, että siellä alhaalla oli ehkä joku lapsi pilailemassa kustannuksellamme.

Näin ei ollut. Kuilun pohjalla makasi loukkaantunut Samira.

Samira makasi kuilun pohjalla vanhojen autonrenkaiden, romun ja kivien keskellä. Kuva: TV4

Tutustuminen vastaanottokeskuksessa

Edellisenä päivänä tuolloin 41-vuotias Taher Amini oli luvannut kyyditä itseään selvästi nuoremman Samiran Örebrohon. Miehen tyttären piti olla mukana, mutta Taher olikin autossa yksin.

Amini ja nainen olivat tutustuneet vastaanottokeskuksessa. Kauhun tunnit -dokumentissa naisesta käytetään nimeä Samira.

Samira syntyi Afganistanissa ja oli vain parikymppinen tullessaan yksin Norbergiin vuonna 2012.

Ruotsin poliisin esitutkintamateriaalia. Kuvat Samirasta löytyivät Taher Aminin puhelimesta. Kuva: TV4

Hänen maanmiehensä Taher Amini oli puolestaan asunut Ruotsissa jo useamman vuoden. Hän kertoi, että vaimo oli jättänyt hänet ja heidän kolme lastansa.

Amini auttoi Samiraa sopeutumaan yhteiskuntaan. Hän opetti naiselle, miten Ruotsissa toimitaan.

Samira sai turvaa siitä, että joku huolehti hänestä, eikä hän jäänyt yksin. Kumpikin myönsi, että he olivat olleet tekemisissä.

Muutoin tarinat eriävät siinä, mikä heidän suhteensa oli ja miten kiinnostuneita he olivat toisistaan.

Taher Amini muutti vastaanottokeskukseen Halmstadiin, mutta jatkoi yhteydenpitoa Samiraan. Ei siis ollut kummallista, että hän lupautui kyyditsemään Samiran Örebrohon.

Kosinta ja raiskaus

Matka Örebrohon sai odottamattoman käänteen.

– Hän alkoi ajomatkalla puhua typeriä juttuja. Hän kosi minua ja pyysi, että ryhtyisin hänen tyttöystäväkseen, kertoi Samira poliisikuulustelussa.

– Kysyin, miksei hän ajanut tavallista reittiä. Kun näin, että hän alkoi seota, avasin autonoven.

– Yritin juosta pakoon. Hän juoksi perääni. Hän tarttui minuun. Sitten hän kiskoi huiviani. Olin tukehtua enkä voinut jatkaa juoksemista.

Taher Amini raiskasi Samiran ja raahasi tämän hylätyn kaivoskuilun reunalle.

– Hän sanoi, että kuolisin siihen kuiluun. Mutta minussa heräsi kostonhalu. Minun oli pakko selvitä, ettei tämä murhaaja pääsisi pälkähästä.

"Se oli kuin kauhuelokuvasta"

Samira selvisi kuin ihmeen kaupalla 24 metrin pudotuksesta kuiluun. Todennäköisesti sen ansiosta, että lumi pehmensi pudotusta.

Loukkaantunut Samira katsoi ylös hänet alas tyrkänneeseen mieheen.

– Kun hän näki, että elän yhä, hän alkoi heitellä minua tiiliskivillä. Ne osuivat jalkaan, mutta eivät onneksi muualle.

– Hän tähtäsi päähän, ja suojauduin. Se oli ihan kuin kauhuelokuvasta. Tuntui siltä, että taivaalta sataisi kiviä, kuvaili Samira tilannetta poliisikuulustelussa.

Samiran mukaan Taher Amini oli useasti sanonut haluavansa naimisiin saadakseen oleskeluluvan. Kuva: TV4

Lopulta mies lähti pois. Samira makasi kuilun pohjalla luut murtuneina, ilman kenkiä ja ohuessa takissa.

Hän joi pohjalle kertynyttä vettä ja peitteli itseään roskilla kylmyyden keskellä.

"Tapoin vaimoni"

Amini väitti Samiralle, ennen kuin tönäisi tämän kaivoskuiluun, että oli tappanut vaimonsa.

Vuonna 2018 Aminin vaimo oli kertonut maahanmuuttoviraston virkamiehelle pelkäävänsä miestään eikä halunnut enää asua tämän kanssa.

Vaimo haki myös lähestymiskieltoa, mutta hakemus evättiin. Lopulta hän ja lapset saivat asunnon naapurikunnasta.

Vuoden 2020 alussa vaimo ilmoitettiin kadonneeksi ja lapset palautettiin isänsä luo.

Tänä kesänä poliisin kylmien tapausten ryhmä eristi kaivoskuilun ja teki siellä etsintöjä murhan esitutkinnan vuoksi. Kuilusta nostettiin kaksi autoa, mutta ne on suljettu pois murhatutkinnasta. Ihmisjäänteitä ei ole löytynyt.

– Haasteena on selvittää, liittyykö jokin löytämämme murhaan, ryhmää johtava Mikael Eriksson kertoi TV4:n uutisille.

Poliisi ei kommentoi, ketä se etsii tai liittyykö tutkinta Aminin vaimon katoamiseen.

Helikopterilla sairaalaan

Jonas Hallin soitti hätänumeroon 112 kuultuaan hädässä olevan ihmisen huudot kaivoskuilusta. Noin 25 minuuttia myöhemmin pelastusjohtaja oli paikalla, ja perässä tulivat palokunta ja poliisi.

Pelastajat ymmärsivät nopeasti, etteivät saisi naista ylös omin voimin. Paikalle hälytettiin helikopteri, josta onnistuttiin laskemaan vaijerilla kuiluun ensihoitaja ja paarit.

Heti kun Samira oli saatu ylös, helikopteri lähti viemään häntä sairaalaan.

Samiralta oli murtunut kylkiluita, solisluu ja käsivarret. Ruumiinlämpö oli laskenut noin 32 asteeseen. Sairaalassa arvioitiin, ettei hän olisi selvinnyt kuilussa enää toista vuorokautta.

Suojattu henkilöllisyys ja uusi elämä

Samira oli tapahtuneen jälkeen kuukauden sairaalassa hoidettavana. Hänellä on suojattu henkilöllisyys, eikä hänen olinpaikkaansa tunneta.

Toivoaan hän ei menettänyt edes kaivoskuilun pohjalla viruessaan.

– Olen kokenut elämässäni paljon kurjuutta, kertoi nainen, joka oli tullut Ruotsiin vain kymmenen kuukautta aiemmin.

– Tiesin, että minun piti olla vahva.

Taher Amini tuomittiin Ruotsin ankarimpaan rangaistukseen, mikä on murhan yrityksestä harvinaista. Amini istuu elinkautista tuomiota Salbergan vankilassa Salassa. Suoritetun rangaistuksen jälkeen hänet voidaan karkottaa maasta.

Amini määrättiin myös maksamaan Samiralle huomattavat korvaukset sekä fyysisestä että psyykkisestä kärsimyksestä.