Viikonloppua vietetään enimmäkseen poutaisessa säässä, kertoo sääpalvelu Foreca.
Tänään sadekuuroja esiintyy paikoin kaakossa. Muuten päivä on poutainen ja pilvisyys vaihtelee.
Pohjoisessa ja idän pilvisillä alueilla lämpötila jää kymmenen asteen alapuolelle. Lännessä aurinkoisilla alueilla ja etelässä on 10–16 astetta.
Sunnuntaina sää on laajalti selkeää ja lämpötila on enimmäkseen 5–10 astetta. Korkeimmat lukemat mitataan lännessä, missä päästään reiluun kymmeneen asteeseen.
Ulkona liikkuessa on tärkeä muistaa, että voimassa on maastopalovaroitus. Ilmatieteen laitoksen anatama maastopalovaroitus koskee laajaa aluetta etelästä Tornion korkeudelle asti.