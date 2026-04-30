Vappuviikonlopun sää hemmottelee juhlijoita, mutta ensi viikko tuo mukanaan sateita ja viileää ilmaa.
Vappuaatto on vielä laajalti pilvinen koko maassa. Sekä Länsi- että Etelä-Suomessa lämpötilat nousevat päivällä 15 asteen tuntumaan, mutta Itä-Suomessa jäädään selvästi 10 asteen alapuolelle.
Viikonloppu alkaa kuitenkin aurinkoisissa tunnelmissa.
– Meille on tulossa lämpöaalto vappuviikonlopuksi, julistaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Kesäiset lämpötilat
Juhlakansaa hellitäänkin toden teolla, sillä Ruotsin puolelta saapuvat vappupäiväksi lähestulkoon kesäiset lämpötilat. Perjantai on muutenkin poutainen koko maassa.
– Lämpötila kohoaa 20 asteeseen, Lounais-Suomessa jopa sen yli. Idässä ja pohjoisessakin ollaan lähempänä 15 astetta.
Vappupäivä on koko maassa vuoden toistaiseksi lämpimin päivä, ja samalla vuoden ensimmäinen päivä, jolloin lämpötila nousee yli 20 asteeseen.
Viikon lämpimin päivä Etelä- ja Keski-Suomen osalta on siitä huolimatta lauantai. 20 asteen ylityksiä nähdään silloinkin monin paikoin.
Ei makeaa mahan täydeltä
Sunnuntaina sää ottaa kuitenkin viileän käänteen. Suomen yllä kulkee hajanainen sadealue, jonka seurauksena etelässäkin jäädään pääosin alle 15 asteen.
– Tuosta sitten alkaa vähän viileämpi jakso. Ilmamassan lämpötila tipahtaa jopa 10 asteella, Pouta toteaa.
Ensi viikko tuo mukanaan useita sadealueita ja vettä voi tulla paikoin runsaamminkin.
Päivälämpötilat putoavat Pohjois-Suomessa viiden asteen tienoille ja etelässäkin jäädään noin 10 asteen tuntumaan.