Lotossa tavoiteltiin jo kolmatta viikkoa ennätyksellistä 16 miljoonan euron päävoittoa. Tällä kertaa osui.
Illan oikea rivi oli: 7, 17, 18, 19 , 22, 25 ja 33.
Lisänumero oli numero 26 ja plusnumeroksi arvottiin numero 23.
Arvonnassa oli yksi täysosuma.
– Ennätykselliset onnittelut historiallisesta voitosta Naantaliin! Kyseessä on Loton 55-vuotisen historian suurin voitto, iloitsee Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes.
Rivi oli pelattu veikkaus.fi:ssä.
Ensi viikolla loton potissa on tarjolla miljoona euroa.