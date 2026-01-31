Lotossa tehtiin tänään historiaa, kun kaikkien aikojen ennätyspotille löytyi yksi täysosuma.
Varsinaissuomalainen voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään 16 miljoonaa euroa.
Lue myös: Nyt jysähti! Loton 16 miljoonan ennätyspotissa täysosuma!
– Ennätykselliset onnittelut historiallisesta voitosta Naantaliin! Kyseessä on Loton 55-vuotisen historian suurin voitto, iloitsee Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes.
Veikkaus.fi:ssä onnenrivinsä pelannut voittaja saa jättipotin pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.
– Voittaja on lämpimästi tervetullut myös voittokahveille Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen pääkonttorille. Suuret onnittelut voittajalle, Veikkauksen viestintäasiantuntija Mari Lehtisalo toteaa.