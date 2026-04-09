Poliisi yritti käyttää modernia pysäytyskeinoa, joka johti ulosajoon kovassa vauhdissa. Katso video yltä.
Yhdysvaltojen Kaliforniassa tapahtui keskiviikkona takaa-ajo, joka päätyi tragediaan, kertoo Reuters.
Paikallispoliisi päätti käyttää Jurupa Valleyn kaupungissa sijaitsevalla valtatiellä ajavan kuskin pysäyttämiseksi poliisiauton etuosaan kiinnitettyä niin sanottua grappler-laitetta, jolla on tarkoitus pysäyttää takaa-ajettavan auton takapyörän pyöriminen.
Sen sijaan takaa-ajettavan auton kuljettaja menetti autonsa hallinnan ja törmäsi kovalla vauhdilla betoniseinään.
KABC-uutiskanavan mukaan epäilty todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla. Uutiskanavan helikopteri tallensi rajun törmäyksen videolle helikopterista.
Viranomaisten mukaan takaa-ajo kesti lähes tunnin.