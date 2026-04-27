Jääkiekon olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Harri Pesonen palaa kasvattajaseuraansa JYPiin kaksivuotisella sopimuksella.

37-vuotias Pesonen on kiekkoillut viime kaudet sveitsiläisessä SCL Tigersissä, jonka kapteenistoon hän on kuulunut viimeisen viiden kauden ajan.

Pesonen läksi JYPistä maailmalle 14 vuotta sitten. Hän oli voittamassa seurahistorian molempia Suomen mestaruuksia niin keväällä 2009 kuin lähtiessään 2012.

Suomesta Pohjois-Amerikkaan suunnannut Pesonen pelasi neljä NHL-ottelua ja 139 AHL-ottelua, jonka jälkeen hän vietti Sveitsissä kaudet 2014-2020 sekä 2021-2026. Väliin mahtui myös yksi kausi KHL:ssä.

– 37-vuotiaana hän on edelleen huippukunnossa ja haluaa tulla JYPiin voittamaan, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä sanoi seuran tiedotteessa.