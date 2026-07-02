Belgia kiri viime minuuteilla tasoihin ja pakotti Senegalin jatkoajalle.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Belgian ja Senegalin välinen jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelu etenee Seattlessa 2–2-lukemissa jatkoajalle.
Matsi näytti jo menevän Senegalille. Belgia oli ollut helisemässä, vailla kunnollisia tilanteita, mutta niin vain se kiri viime minuuteilla yhtäkkiä kuin varkain tasoihin.