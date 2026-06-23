L'Equipe heitti kyseenalaisia kommentteja laukoneen toimittajansa sivuun. Jeremy Doku puolestaan suuntasi esikoisensa synnytykseen.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Belgian jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Jeremy Doku oli kertonut etukäteen, että hän haluaisi olla paikalla ensimmäisen lapsensa synnytyksessä, vaikka se tarkoittaisi MM-kisoista pois lähtemistä. Tähti sanoi, ettei haluaisi, että keneltäkään jää väliin esikoislapsensa synnytys.