Ranskalaisen L'Equipen toimittaja France Pierron kritisoi Dokua kovin sanoin tv-lähetyksessä. Hän latasi, että isä on synnytyksessä "hyödytön" ja kyseessä on "kuvottava hetki". Hän sanoi, että MM-kisoissa pelaaminen on etuoikeus ja tuhannet jalkapalloilijat tekisivät mitä vain ollakseen Dokun asemassa turnauksessa.