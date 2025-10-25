Thaimaan entinen kuningatar Sirikit on kuollut 93-vuotiaana, hovi kertoi myöhään perjantaina.
Kuningatar oli ollut sairaalahoidossa vuodesta 2019 ja kärsi lukuisista sairauksista, viimeisimpänä verenmyrkytyksestä.
Sirikit oli Thaimaan nykyisen kuninkaan Vajiralongkornin äiti ja edellisen kuninkaan Bhumibol Adulyadejin leski. Pari ehti olla naimisissa 66 vuotta ennen kuninkaan kuolemaa vuonna 2016.
Kuningas Vajiralongkorn on julistanut maahan vuoden suruajan äitinsä kuoleman vuoksi.
Sirikit oli nuoruudessaan tunnettu seurapiirihahmo, joka liikkui sulavasti niin Yhdysvaltojen silloisten presidenttien kuin viihdemaailman tähtien kuten Elvis Presleyn seurassa. Kotimaassaan hän matkusti usein tapaamaan kyläläisiä syrjäisillä seuduilla.