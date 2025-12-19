Kruununprinsessan keuhkosairaus on pahentunut merkittävästi tänä syksynä, kirjoittaa NRK.
Kruununprinsessa Mette-Maritin keuhkosairaus on pahentunut dramaattisesti syksyn aikana. Tilanne on nyt niin vakava, että lääkärit ovat alkaneet valmistella häntä mahdollista keuhkonsiirtoa varten.
– Olen viettänyt suuren osan tästä kuudesta kuukaudesta sairaalassa uusien testien parissa, ja olemme käyneet useita keskusteluja tänä syksynä keuhkonsiirroista. Se on uutta, että alamme lähestyä sitä askelta, kruununprinsessa sanoo NRK:n Vuosi kuninkaallisen perheen kanssa -ohjelmassa.
– Suurin ero minulle on se, etten pysty tekemään samoja asioita kuin ennen. On yksinkertaisesti paljon asioita, joita en pysty tekemään, hän sanoo.
Kruununprinsessalla todettiin seitsemän vuotta sitten krooninen keuhkofibroosi. Tauti aiheuttaa arpikudoksen muodostumista keuhkoihin, mikä vaikeuttaa hengittämistä.