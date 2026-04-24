Suomen tyttöjen cheer-maajoukkue on taipunut hopealle Yhdysvaltojen Floridassa kisatussa MM-finaalissa.
Suomen cheerleadingliiton mukaan tyttöjen ohjelma oli vaikeustasoltaan sarjan korkeinta. Finaalisuoritukseen osui kuitenkin valitettavasti virheitä, jotka rokottivat pisteitä liikaa, jotta joukkue olisi onnistunut uusimaan maailmanmestaruuden.
Maailmanmestaruuden voitti Yhdysvallat 85 pisteellä. Suomen tytöt saivat 81.86 pistettä ja pronssille yltänyt Ruotsi 80.57 pistettä.
Junioreiden sekacheer-sarjassa Suomi jäi neljänneksi.