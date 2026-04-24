Flying Tiger Copenhagen tiedottaa kyslofonin takaisinvedosta.
Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä myyty ksylofoni tuotenumerolla 3033045 vedetään myynnistä.
Yrityksen tiedotteen mukaan tuotteen metalliosien kiinnitystapit voivat irrota, mikä voi aiheuttaa pienille lapsille tukehtumisvaaran.
Kysylofoni voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.Flying Tiger Copenhage
Tuotteen käyttö pitää lopettaa välittömästi, eikä sitä saa pitää lasten ulottuvilla. Kuluttajia kehotetaan palauttamaan tuote lähimpään Flying Tiger Copenhagen -myymälään.
11:56