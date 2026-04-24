Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.

Mikko kokkaa -jaksoissa valmistetaan niin arkeen kuin juhlaankin sopivaa, helppoa ja koko perheelle maistuvaa ruokaa. Joka jakson lopussa nähdään myös kriittisen lapsiraadin makutuomio annoksista.

Helpot kasvispihvit burgereihin: Tee aina testipaisto!

Ruokasarjan neljännessä jaksossa jaetaan vinkkejä herkullisten kasvisburgereiden valmistukseen. Kasvispihvit kannattaa ehdottomasti valmistaa itse, ja niihin voi testata erilaisten kasvisten sekoituksia.

Tällä kertaa pihvitaikinaan sujahti muun muassa porkkanaraastetta, kurkkua ja pakastehernettä. Lopuksi massaan lisätään vielä kikhernejauhoja.

– Se antaa myös hyvän sidoksen valmiille massalle ja tuo hieman proteiinilisää, Tiina Norkio neuvoo.

Jauhoja lisätään pihvimassaan vähän kerrallaan käsin. Jauhojen määrä riippuu siitä, kuinka nestemäinen pihvimassa on – ja se taas riippuu siitä, kuinka paljon eri kasviksissa on nestettä.

Tämän vuoksi kannattaa aina tehdä testipaisto, eli paistaa pieni määrä pihvimassaa pannulla. Näin pihvien koostumuksen ja kasassapysymisen saa parhaiten varmistettua.

– Resepti on suuntaa-antava, joten kannattaa tehdä testipaisto, Norkio painottaa.

Miten kasvispihvit tehdään, entä miten valmistuu its tehty kurkkumajoneesi?