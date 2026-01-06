Norjan huippu-urheiluyksikkö Olympiatoppen nimesi tiistaina Karoline Simpson-Larsenin ja Mattis Stenshagenin helmikuussa Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa järjestettävien talviolympialaisten maastohiihtojoukkueeseen.
Simpson-Larsen voitti viime sunnuntaina Tour de Ski -kiertueen päätösosuuden Italian Val di Fiemmessä. Joulukuussa hän oli ykkönen naisten maailmancupin kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa Davosissa.
Stenshagen oli Tourin miesten kokonaistuloksissa toinen. Hän oli Simpson-Larsenin tavoin Tourin päätöspäivän ykkönen. Stenshagen on miesten maailmancupin kokonaispisteissä kolmantena. Hän voitti Toblachissa Tourin kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailun.
Norjalla on täyttämättä kaksi miesten ja neljä naisten paikkaa olympialaisten maastohiihtoihin.
Eniten kummastusta on herättänyt, ettei Emil Iverseniä ole valittu olympiajoukkueeseen. Iversen on tällä hetkellä maailmancupin pistetaulukossa seitsemäntenä.
– Olen hämmästynyt maajoukkueen johdon päätöksestä, mutten valitettavasti yllättynyt. Kyseenalaistan maajoukkueen johdon päätöksen, norjalaisen TV2:n hiihtoasiantuntija Petter Soleng Skinstad sanoi uutistoimisto NTB:lle viitaten Iversenin ja Julie Bjervig Drivenesin valitsematta jättämiseen ainakin toistaiseksi.