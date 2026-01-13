Japanilainen mäkihyppylegenda Noriaki Kasai, 53, kilpailee maailmancupissa Sapporossa tulevana viikonloppuna.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tiedotti asiasta tiistaina. Kyseessä on mäkihypyn maailmancupin ikäennätys.

Kasai teki debyyttinsä maailmancupissa jo vuonna 1988. Uran varrella mc-voittoja on kertynyt 17. Edellisen kerran hän hyppäsi lajin ykköskiertueella helmikuussa 2025, tuolloinkin Sapporossa.

Olympialaisista ja MM-kisoista Kasai on saavuttanut yhteensä neljä hopeaa ja kuusi pronssia. Lentomäessä hän juhli MM-kultaa vuonna 1992.